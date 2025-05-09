Вучич дал Путину слово приехать на День Победы

президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обещал президенту России Владимиру Путину приехать в Москву на 80-летие Победы. Вучич своё слово сдержал.
«Вы знаете, я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал», — сказал президент Сербии в интервью телеканалу «Россия 1».Он подчеркнул важность переговоров с российским лидером и развитие двусторонних отношений для Белграда. Вучич отметил, что важно сохранить память о Великой Отечественной (войне), Победе.
«Я горжусь ролью сербского народа в этой победе», — добавил президент Сербии.Ранее в Евросоюзе предупредили лидеров стран-кандидатов и членов ЕС о том, что не следует посещать Москву 9 мая. В ответ на это Александр Вучич заявил, что обещал Владимиру Путину приехать на День Победы, но без представителей правительства и армии, чтобы не оказаться под санкциями.
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