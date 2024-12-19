Путин: Правительство РФ думает о будущем

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Правительство Российской Федерации думает о будущем. Члены кабинета министров формулируют цели развития страны и намечают способы их достижения.
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией. В целом российский лидер отметил, что правительство страны работает «вполне удовлетворительно», его работу можно назвать эффективной.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря в московском Гостином дворе. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». На данный момент от граждан страны главе государства поступило уже более 2,2 миллиона вопросов.
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«Правительство очень много делает, когда думает о будущем. О будущем надо думать всегда», — подчеркнул глава государства.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря в московском Гостином дворе. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». На данный момент от граждан страны главе государства поступило уже более 2,2 миллиона вопросов.
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Александр Бойцов