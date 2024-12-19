Путин: когда у нас все стабильно и спокойно, нам скучно и начинается застой

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимр Путин заявил, что в условиях стабильности и спокойствия возникает застой.
«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха: все свистит у виска — и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно», — сказал президент РФ.
В прямом эфире началась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан. Для сбора обращений от населения был организован колл-центр, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов продлится до завершения передачи. В этом году среди операторов, принимающих обращения, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов на прямой линии Путина был привлечен искусственный интеллект. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе.
Путин заявил, что уход иностранных компаний подтолкнул российский бизнес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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