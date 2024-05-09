Путин назвал участников СВО героями, которых поддерживает вся Россия

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступил на торжественной части Парада Победы и заявил, что все участники СВО являются героями, которых поддерживает вся страна.
«С вами — вся Россия! В вас верят, переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества», — отметил глава государства.
Военнослужащих и участников СВО также поздравил министр обороны Сергей Шойгу.
Парад Победы в Москве состоялся на Красной площади. В торжественном мероприятии приняли участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.
Несмотря на погодные условия, в заключении торжества состоялась авиационная часть Парада Победы.
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Анастасия Хохлова