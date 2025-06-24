Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией
Президент США Дональд Трамп по дороге на саммит НАТО сообщил, что хочет заключить сделку с Россией. Об этом информирует ТАСС.
Американский лидер рассказал о недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который, по словам Трампа, предложил помощь в урегулировании ситуации с Ираном. Глава США отметил, что отклонил предложение, поскольку приоритетом для него является сотрудничество с Москвой.
На фоне этого Трамп выразил надежду на успешное заключение соглашения с Россией.
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