Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп по дороге на саммит НАТО сообщил, что хочет заключить сделку с Россией. Об этом информирует ТАСС.



Американский лидер рассказал о недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который, по словам Трампа, предложил помощь в урегулировании ситуации с Ираном. Глава США отметил, что отклонил предложение, поскольку приоритетом для него является сотрудничество с Москвой.

На фоне этого Трамп выразил надежду на успешное заключение соглашения с Россией.

Екатерина Коршунова

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