В Госдуме раскрыли значение запуска «Орешника» в серийное производство
Депутат Журавлев: «Орешник» опробовали и запустили в серийное производство
Россия опробовала «Орешник» и теперь запустила его в серийное производство. Об этом рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.
Он отметил, что «Орешник» привлекает мировое внимание тем, что не имеет ядерной части, однако способен нанести значительный урон противнику.
«А факт того, что эту ракету запустили в серийное производство, означает, что она уже опробована, отлично функционирует и будет производиться в масштабах, необходимых для армейского применения», — пояснил Журавлев в беседе с RT.
Он отметил, что это произошло благодаря США, которые отказались следовать международным договорам, в рамках которых был регламент по производству и распространению ракет.
Теперь же РФ разработала и уже продемонстрировала всему миру новую ракету, когда как США не смогли создать «ни одного более-менее вменяемого проекта в этой отрасли», заключил Журавлев.