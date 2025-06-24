В Госдуме раскрыли значение запуска «Орешника» в серийное производство

24 июня 2025, 19:33

Депутат Журавлев: «Орешник» опробовали и запустили в серийное производство

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Россия опробовала «Орешник» и теперь запустила его в серийное производство. Об этом рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.





Он отметил, что «Орешник» привлекает мировое внимание тем, что не имеет ядерной части, однако способен нанести значительный урон противнику.





«А факт того, что эту ракету запустили в серийное производство, означает, что она уже опробована, отлично функционирует и будет производиться в масштабах, необходимых для армейского применения», — пояснил Журавлев в беседе с RT.