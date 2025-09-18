Путин раскрыл численность бойцов в зоне СВО
В зоне СВО сегодня находится свыше 700 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Слова главы государства приводит телеканал «Звезда» в Tелеграм.
18 сентября стало известно о возможном продлении на пять лет срока службы начальника Генштаба Валерия Герасимова, который руководит этой объединённой группировкой.
Ранее Путин также говорил о роли Москвы в спецоперации. Он назвал столицу надёжным тылом для войск и отметил, что на передовой служат десятки тысяч москвичей.
Перед этим российский лидер высказался за выдвижение бойцов СВО на руководящие посты.
