Путин раскрыл численность бойцов в зоне СВО

Президент Путин: в зоне СВО находится 700 тысяч человек
Фото: istockphoto/zim286

В зоне СВО сегодня находится свыше 700 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Слова главы государства приводит телеканал «Звезда» в Tелеграм.



18 сентября стало известно о возможном продлении на пять лет срока службы начальника Генштаба Валерия Герасимова, который руководит этой объединённой группировкой.

Ранее Путин также говорил о роли Москвы в спецоперации. Он назвал столицу надёжным тылом для войск и отметил, что на передовой служат десятки тысяч москвичей.

Перед этим российский лидер высказался за выдвижение бойцов СВО на руководящие посты.

Никита Кротов

