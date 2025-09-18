Путин раскрыл численность бойцов в зоне СВО

18 сентября 2025, 17:49

Президент Путин: в зоне СВО находится 700 тысяч человек

Фото: istockphoto/zim286

В зоне СВО сегодня находится свыше 700 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Слова главы государства приводит телеканал «Звезда» в Tелеграм.