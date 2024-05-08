Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением села Котляровка в Харьковской области и села Соловьево в Донецкой Народной Республике. Об этом сказано в Телеграм-канале оборонного ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении.Шойгу добавил, что бойцы 272-го мотострелкового полка активно продвигаются вперед на Купянском направлении, успешно выполняя задачи СВО на одном из сложнейших направлений. Как утверждает министр, военнослужащие продемонстрировали пример храбрости, освободив село Котляровка.
Кроме того, глава Минобороны РФ поздравил 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду с освобождением села Соловьево в ДНР, отметив, что военнослужащие справляются с задачами на самых ответственных направлениях.
Шойгу уточнил, что в ходе освобождения Лисичанска и Авдеевки бойцы соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак