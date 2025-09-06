Путин предложил обменять «счастье» на белорусскую картошку

06 сентября 2025, 14:56

Путин предложил главе «Дикой Сибири» обменять «счастье» на белорусскую картошку

Фото: istockphoto/cash14

Основатель бренда «Дикая Сибирь» Александр Деев в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал, как в июле показывал продукцию президенту России на выставке в национальном центре «Россия» и заявил, что товар приносит чувство «счастья», когда его ешь.