Путин предложил обменять «счастье» на белорусскую картошку
Основатель бренда «Дикая Сибирь» Александр Деев в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал, как в июле показывал продукцию президенту России на выставке в национальном центре «Россия» и заявил, что товар приносит чувство «счастья», когда его ешь.
По словам Деева, Владимир Путин поинтересовался, что это за продукт и затем спросил, «сколько стоит счастье». На это собеседник агентства ответил, а глава государства в шутку предложил обменять его на белорусскую картошку.
Деев отметил, что пригласил президента попробовать продукцию; после демонстрации спрос на неё вырос, и компания была к этому готова. Он также рассказал, что разговор коснулся и его семьи — у него пятеро маленьких детей — и когда Путин уже уходил, передал им привет, обменявшись вежливыми прощаниями. По словам предпринимателя, возможно, при следующей встрече они угостят главу государства чем‑то новым.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на кампусе Дальневосточного федерального университета; главная тема этого года — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
