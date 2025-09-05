Журналист Карлсон оценил Путина в качестве лидера современности
Журналист Такер Карлсон назвал Путина самым эффективным современным лидером
Журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин — самый эффективный современный глава государства.
В беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом он уточнил:
«Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я хочу сказать, что Путин был самым эффективным лидером на моей памяти», — сказал американский журналист.
По мнению Карлсона, при правлении Путина уровень жизни в России улучшился. В марте в интервью спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу журналист рассказал и о неожиданной причине своего визита в Россию в 2024 году. Отвечая на слова Уиткоффа о том, что экс-президент США Джо Байден и Путин не общались последние три с половиной года, Карлсон заявил, что без диалога решить конфликт невозможно, и его поездка была направлена на содействие переговорам и недопущение эскалации.