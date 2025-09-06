Путин сорвал планы «коалиции желающих» по отправке войск на Украину
Президент России Владимир Путин резко прокомментировал планы так называемой «коалиции желающих», включающей 26 стран под руководством президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом пишет издание L’Antidiplomatico.
По словам Путина, ввод европейских войск на территорию Украины недопустим и является попыткой Брюсселя саботировать рабочий процесс, повышая ставки конфликта.
Ранее Макрон заявлял, что 26 стран договорились разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Однако, как отмечает обозреватель L’Antidiplomatico Фабрицио Погги, Путин своим заявлением разрушил эти планы, поставив «коалицию желающих» перед непростым выбором.
Читайте также: