26 ноября 2026, 19:00

Путин предложил обновить национальную стратегию по ИИ, рассчитанную до 2036 года

Фото: iStock/tadamichi

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» на тему «Путешествие в мир искусственного интеллекта», предложив обновить национальную стратегию по ИИ. Об этом пишет kp.ru.