Путин предложил обновить национальную стратегию по ИИ
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» на тему «Путешествие в мир искусственного интеллекта», предложив обновить национальную стратегию по ИИ. Об этом пишет kp.ru.
По словам главы государства, для достижения лидирующих позиций необходимо не только разрабатывать инновационные решения, но и эффективно интегрировать людей и автономные системы, а также перестраивать управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу с учётом этой задачи. Путин подчеркнул необходимость модернизации национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2036 года и принятия соответствующего национального плана действий в этой сфере.
Президент отметил, что искусственный интеллект должен стать повсеместным в России и охватить все области. Кроме того, важно, чтобы страна не допустила возможности, при которой внешние силы смогут вывести из строя её системы искусственного интеллекта.
Российский лидер добавил, что государство ориентируется на создание собственных базовых моделей ИИ и будет активно развивать их. Для всех мобильных операционных систем в России должно быть предусмотрено окно выбора ИИ-приложений, включая отечественные разработки, заключил Путин.
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