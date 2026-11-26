Стало известно, когда пройдут «Итоги года с Владимиром Путиным»
Программу «Итоги года с Владимиром Путиным» покажут 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом говорится на сайте Кремля.
Президент России в прямом эфире подведёт итоги года и ответит на вопросы журналистов и граждан страны. В этом году прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией.
Дата проведения «Итогов года с Владимиром Путиным» связана с плотным графиком главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. С полуночи начнут работать все каналы для приёма обращений, добавил представитель Кремля. Вопросы можно будет задавать с 00:00 мск 27 ноября до завершения программы 10 декабря.
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