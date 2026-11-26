26 ноября 2026, 13:11

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 мск

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Программу «Итоги года с Владимиром Путиным» покажут 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом говорится на сайте Кремля.