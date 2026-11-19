19 ноября 2026, 05:19

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.