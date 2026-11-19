Путин прибыл на площадку саммита АТЭС в китайский Шэньчжэнь
Президент РФ Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Участников саммита встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры России и Китая поприветствовали друг друга и пожали руки.
В материале подчеркивается, что сегодня у Путина запланирован основной день форума. Сначала он выступит с речью на рабочем заседании лидеров экономик АТЭС. После этого возможна его двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, должны состояться переговоры лидеров России, Китая и США.
Напомним, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18–19 ноября. В объединение входят 21 страна региона, включая РФ.
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