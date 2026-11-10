Уиткофф и Кушнер захотели лично встретиться с Путиным

10 ноября 2026, 00:42

Reuters: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным в РФ после переговоров в ОАЭ

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию для встречи с ее руководством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.





По их информации, Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка может состояться после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, намеченных на 10 и 11 ноября.

«Посланники США могут встретиться с Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби», – сказал собеседник агентства.