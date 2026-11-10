Уиткофф и Кушнер захотели лично встретиться с Путиным
Reuters: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным в РФ после переговоров в ОАЭ
Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию для встречи с ее руководством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка может состояться после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, намеченных на 10 и 11 ноября.
«Посланники США могут встретиться с Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби», – сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что самолет с российской делегацией приземлился в ОАЭ. Москву на переговорах будут представлять помощник президента Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.