Путин предложил продлить проведение выставки-форума «Россия»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин предложил продлить на летний период проведение международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. С таким предложением он выступил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время на мероприятии уже побывали более четырёх миллионов человек, что означает её успех.
По словам Путина в настоящее время большое количество людей специально приезжают в Москву, чтобы посетить эту выставку, поэтому необходимо дать возможность ещё большему числу людей ознакомиться с ней.
В связи с этим президент предложил продлить проведение форума хотя бы на летний период.
Напомним, что международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. На данный момент запланированная дата завершения мероприятия – 12 апреля. Как отметил Путин, на выставке представлены все достижения России, которые были совершены за последние несколько десятилетий.
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По словам Путина в настоящее время большое количество людей специально приезжают в Москву, чтобы посетить эту выставку, поэтому необходимо дать возможность ещё большему числу людей ознакомиться с ней.
Напомним, что международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. На данный момент запланированная дата завершения мероприятия – 12 апреля. Как отметил Путин, на выставке представлены все достижения России, которые были совершены за последние несколько десятилетий.
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Анастасия Чинкова