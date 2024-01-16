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Путин предложил продлить проведение выставки-форума «Россия»

Путин предложил продлить проведение выставки «Россия» на летний период
16 января 2024, 21:37
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин предложил продлить на летний период проведение международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. С таким предложением он выступил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время на мероприятии уже побывали более четырёх миллионов человек, что означает её успех.

По словам Путина в настоящее время большое количество людей специально приезжают в Москву, чтобы посетить эту выставку, поэтому необходимо дать возможность ещё большему числу людей ознакомиться с ней.


В связи с этим президент предложил продлить проведение форума хотя бы на летний период.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. На данный момент запланированная дата завершения мероприятия – 12 апреля. Как отметил Путин, на выставке представлены все достижения России, которые были совершены за последние несколько десятилетий.

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#владимир путин
#выставка
#россия
#вднх
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Кирби подтвердил, что прошлый пакет военной помощи США Украине был последним
Кирби заявил, что США не планируют новых пакетов помощи для Украины
16 января 2024, 22:44

Фото: iStock/rarrarorro

В настоящее время США не планируют новых пакетов военной помощи для Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Он (пакет 27 декабря - ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», - заявил Кирби на брифинге.

Он объяснил, что на новые пакеты поенной помощи у США попросту нет денег. Поэтому, по его словам, очень важно получить одобрение на запрос дополнительного финансирования. Тогда поставки продолжатся, заключил Кирби.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil, что США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы не стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона.

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#сша
#конфликт
#мид
#финансирование
#поставки
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В ГД предложили дополнить список преступлений, за которые лишат гражданства
16 января 2024, 21:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается расширить перечень преступлений, за которые последует лишение приобретённого российского гражданства.
Авторами проекта выступила группа депутатов, состоящая из Дмитрия Кузнецова (партия «Справедливая Россия – За правду»), Алексея Журавлёва (ЛДПР), Михаила Шеремета и Александра Бородая («Единая Россия») и Михаила Матвеева (КПРФ).

Отмечается, что в текст закона предлагается добавить умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, уничтожение памятников погибших при защите Родины, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иностранных агентах.

Кроме того, приобретённого гражданства России будут лишены те, кто распространял фейковую информацию о деятельности ВС РФ, призывал ввести санкционные ограничения в отношении России, совершал надругательство над государственными символами (флаг и герб), а также иные правонарушения.

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#госдума
#законопроект
#гражданство
#россия
#правонарушения
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Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане
Tasnim: Иран нанёс ракетный удар по террористам Джайш-э-Залум в Пакистане
16 января 2024, 21:07

Фото: iStock/allanswart

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые произвёл ракетный удар по объектам террористической группировки «Джайш-э-Залум» на территории Пакистана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что атака была совершена в пакистанской провинции Белуджистан, в которой располагаются две крупнейшие штаб-квартиры террористов. В результате комбинированного удара баллистических ракет и беспилотников объекты были полностью уничтожены.

Ранее иранские боевики нанесли удары баллистическими ракетами по объектам террористов «Исламского государства»* в Сирии.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#иран
#ракетный удар
#террористы
#атака
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Власти РФ направили более триллиона рублей в новые регионы, сообщил Путин
Путин: власти направили 1,077 трлн рублей в новые регионы
16 января 2024, 20:40

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Российские власти направили в новые регионы около 1,077 триллионов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Глава государства заявил об этом, комментируя слова главы города Алчевска ЛНР Альберта Апшева об активной работе новых регионов. Также Путин добавил и то, что динамично работает вся экономическая сфера государства. Это показывает и активный рост ВВП, и слаженная работа финансовой и банковской систем.

Путин отметил, что благодаря стабилизации экономической обстановки удалось выделить огромную сумму в 1,077 триллионов рублей, которую направили на помощь новым регионам России.

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#владимир путин
#россия
#лнр
#днр
#запорожская область
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#финансирование
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Финляндия отказалась открывать границу с Россией в феврале
Ilta-Sanomat: Финляндия не намерена открывать границу с РФ в феврале
16 января 2024, 20:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финляндия не намерена открывать границу с Россией в следующем месяце, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Об этом сообщает местная газета Ilta-Sanomat.
Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено.

Кроме того, правительство Финляндии также не приняло окончательного решения о том, будет ли прекращено рассмотрение заявлений по предоставлению убежища мигрантам, пересекающим российско-финскую границу.

Если же такое решение будет принято, властям необходимо будет создавать новую интерпретацию международных конвенций по правам человека, чтобы давать гарантии на права на убежище.

Напомним, что финские власти приняли решение вновь закрыть границу с Россией до 11 февраля.

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#финляндия
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#граница
#политика
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Путин рассказал о фальсификации прошлых выборов в США
Путин: прошлые выборы в США были фальсифицированы через голосование по почте
16 января 2024, 20:03

Фото: iStock/twinsterphoto

Президент России Владимир Путин заявил, что прошлые выборы в США были фальсифицированы через голосование по почте. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Он пояснил, что процедура голосования через почту осуществлялась следующим образом: избиратели покупали за 10 долларов бюллетень, ставили свой голос и без наблюдения со стороны представителей наблюдательной комиссии кидали бумажки в почтовые ящики.

Таким образом, американские власти произвели фальсификацию прошлых президентских выборов.

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#владимир путин
#выборы
#сша
#почта
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Путин прокомментировал депортацию россиян из стран Балтии
Путин: депортация россиян из стран Балтии затрагивает безопасность РФ
16 января 2024, 19:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин указал на угрозу безопасности РФ на фоне депортации русских из стран Балтии. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
По словам главы государства, то, что сейчас происходит в Латвии и других прибалтийских странах, из которых просто «выбрасывают» русских – это довольно серьёзные вещи, которые напрямую затрагивают безопасность России.

Ранее сообщалось, что власти Литвы намерены депортировать 1167 россиян, из которых 789 пенсионеров в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть незрячие с детства инвалиды.

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#владимир путин
#латвия
#россияне
#политика
#безопасность
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Путин ответил на отказ голосовать за него
Путин после отказа голосовать за него призвал конструктивно принимать критику
16 января 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Президент России Владимир Путин прокомментировал реплику на прямой линии об отказе голосовать за него.
Глава государства в ответ на такое заявление призвал воспринимать критику конструктивно, а также высказался о важности обратной связи.

Вместе с тем он добавил, что при появлении недовольства людей надо помнить, что в настоящее время в России всё же наблюдается больше нерешённых проблем, нежели решённых.

Путин подчеркнул, что в России выросли зарплаты, но населения, живущего скромно ещё достаточно. Также стало меньше тех, кто живёт за чертой бедности, но и они всё ещё остаются.

Президент заявил, что эти проблемы находятся на стадии решения, а любая критика должна восприниматься как руководство к действию.

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#владимир путин
#голосование
#выборы
#президент
#заявление
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На украинском парламентском телеканале показали карту России с Крымом
Телеканал «Рада» в прямом эфире вывел карту России с Крымом
16 января 2024, 19:19

Фото: iStock/macky_ch

Украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крымский полуостров.
Отмечается, что карта была по ошибке дана журналистами во время репортажа о якобы случившемся из-за плохих погодных условий коммуникационном коллапсе в России.

Другие украинские СМИ сразу же заметили «ошибку» в карте, после чего телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.

Напомним, что украинские военные довольно часто предпринимают попытки совершения террористических атак на Крымский полуостров. Нередки прилёты дронов, а также беспилотных катеров. Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о своём намерении уничтожить Крымский мост, соединяющий полуостров в Россией.

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#политика
#украина
#россия
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