Ушаков: Трамп не договорился с Путиным о его встрече с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп не договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу встречи последнего с Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, конкретных договоренностей о встрече Путина с главой киевского режима не было. Та информация, которая сейчас распространяется в СМИ, не является достоверной.
«Пока то, что транслируется в прессе, — это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — сказал Ушаков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
