Ушаков: Трамп не договорился с Путиным о его встрече с Зеленским

01 сентября 2025, 17:44

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский лидер Дональд Трамп не договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу встречи последнего с Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.





По его словам, конкретных договоренностей о встрече Путина с главой киевского режима не было. Та информация, которая сейчас распространяется в СМИ, не является достоверной.





«Пока то, что транслируется в прессе, — это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — сказал Ушаков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

