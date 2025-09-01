Ушаков заявил о достижении понимания между РФ и США после саммита на Аляске
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину (фрагмент беседы опубликован в его Telegram‑канале), что по итогам встречи лидеров в Анкоридже между Россией и США было достигнуто «много взаимных пониманий».
По его словам, обе стороны, опираясь на эти договорённости, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами.
Ушаков также отметил, что на встрече президентов обсуждался вопрос о повышении уровня российских и украинских делегаций, однако конкретных предложений по этому поводу пока не поступало.
15 августа президенты Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф‑Ричардсон на Аляске. Саммит завершился заявлениями о «существенном прогрессе», но без подписания каких‑либо соглашений. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, на встрече был достигнут заметный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования ситуации на Украине.
