Ушаков заявил о достижении понимания между РФ и США после саммита на Аляске

01 сентября 2025, 18:18

Ушаков: Россия и США достигли взаимопонимания на саммите в Анкоридже

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину (фрагмент беседы опубликован в его Telegram‑канале), что по итогам встречи лидеров в Анкоридже между Россией и США было достигнуто «много взаимных пониманий».