Видео: телеграм-канал «Кремль. Новости»
Президент РФ Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Ранее о своей отставке с поста главы региона сообщила единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова.
В настоящее время Руслан Кухарук является мэром Тюмени, напоминает телеграм-канал «Кремль. Новости». Во время встречи Владимир Путин напомнил, что тот является уроженцем Югры и предложил ему возглавить регион. Президент также отметил успехи мэра Тюмени в его нынешней должности, отметив, что жители города по достоинству оценили его работу, поскольку дважды поддержали его на выборах.
Руслан Кухарук поблагодарил главу государства и пообещал приложить все силы к тому, чтобы его оправдать. Отвечая на вопрос Путина о том, какие первоочередные задачи будут стоять перед ним в должности исполняющего обязанности губернатора ХМАО, Кухарук отметил высокий уровень социально-экономического развития, которого регион достиг в последние годы. Он пообещал сохранить и, по возможности, преумножить то, что было создано, построено и произведено в Югре.
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