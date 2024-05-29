Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил руководству регионов к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В документе к 1 августа вместе с местным оператором газификации поручено утвердить графики подключения участков.
Также отмечается, что за основу решений внеочередных собраний членов СНТ предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».
В конце февраля 2024 года в Послании Федеральному Собранию российским лидером была поставлена задача расширить критерии догазификации, добавив в нее жилые дома в садоводствах, которые расположены в газифицированных населенных пунктах.
До этого сообщалось, что в Коломне около трех тысяч домовладений стали участниками программы «Социальная газификация». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Также отмечается, что за основу решений внеочередных собраний членов СНТ предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».
В конце февраля 2024 года в Послании Федеральному Собранию российским лидером была поставлена задача расширить критерии догазификации, добавив в нее жилые дома в садоводствах, которые расположены в газифицированных населенных пунктах.
До этого сообщалось, что в Коломне около трех тысяч домовладений стали участниками программы «Социальная газификация». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак