Путин: власти должны работать, как на линии фронта, сегодня по-другому нельзя

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Власти должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
«Все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными», — сказал он.
Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счёта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что этим законом вводится ограничение до 100 тысяч рублей на максимальный разовый денежный перевод.
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