Путин: Управленческий корпус России нужно формировать из участников СВО

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Будущий состав управленческого корпуса России следует формировать из участников специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что те, кто участвует в боевых действиях на Украине, идут ради Родины на всё. По словам президента, будущих управленцев необходимо будет серьёзно готовить, проводить с ними кропотливую работу. А они затем уже сами решат, в какой сфере применить полученные знания и навыки с учётом личной склонности и полученных компетенций.
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