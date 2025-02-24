Путин предложил США запустить совместную добычу алюминия с инвестициями в 15 млрд долларов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин предложил США совместный проект по добыче алюминия в РФ с инвестициями американской стороны в размере 15 миллиардов рублей. Об этом глава государства сказал в ходе своего интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае», — сказал Путин на интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».
К тому же российский президент подчеркнул, что размер американских инвестиций в данный проект может составить 15 миллиардов долларов. Путин отметил и готовность РФ возобновить поставки алюминия в Штаты, продавая по два миллиона тонн. Данное соглашение позволит стабилизировать цены. Помимо этого президент предложил рассмотреть Вашингтону совместную работу по производству алюминия.
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