Трамп сделал заявление о России

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У России имеется множество интересующих США товаров, включая редкоземельные ресурсы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
«Да, мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна - самая большая по площади», — сказал хозяин Белого дома.Он резюмировал, что первым пунктом переговоров является прекращение боевых действий на Украине.
Республиканцы под руководством Дональда Трампа пришли к власти 20 января 2025 года. Одним из главных обещаний заокеанского лидера стало завершение украинского конфликта.
Ранее сообщалось о том, как Трамп воспринимает Украину.
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