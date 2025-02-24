Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Рейтинг Владимира Зеленского у украинского народа в два раза ниже, чем у бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по редкоземельным металлам РФ.
«И вот здесь у нынешнего главы [киевского] режима проблемы, потому что на самом деле неважно, сколько у него процентов – четыре или сколько. Важно другое: у него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника – это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон», — рассказал Путин.
Также глава РФ оценил шансы Зеленского победить на будущих выборах на Украине. Как отметил российский президент, вероятность повторного избрания главы киевского режима равна нулю.
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