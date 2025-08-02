Сенат США отложил решение по антироссийским санкциям
Сенат США не успеет рассмотреть и принять новый законопроект о санкциях против России до окончания текущей рабочей сессии. Об этом сообщает издание The Hill.
Таким образом, процесс принятия документа будет отложен, как минимум, до конца лета 2025 года.
Отмечается, что работа сенаторов завершается в начале августа, и времени на рассмотрение экономической инициативы не осталось. Законопроект, по информации СМИ, предполагает ужесточение ограничительных мер и направлен на дальнейшую экономическую изоляцию России от мировых торговых связей.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва адаптировалась к санкционному давлению и продолжает выстраивать устойчивые связи с партнёрами, несмотря на попытки США усилить экономическое давление.
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