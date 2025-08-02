Сенат США отложил решение по антироссийским санкциям

02 августа 2025, 21:30

The Hill: Сенат США до конца лета не примет законопроект по санкциям против РФ

Фото: iStock/trekandshoot

Сенат США не успеет рассмотреть и принять новый законопроект о санкциях против России до окончания текущей рабочей сессии. Об этом сообщает издание The Hill.