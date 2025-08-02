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Трамп: Россия хорошо умеет обходить санкции, но США всё равно их введут

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хорошо умеет обходить санкции, но, несмотря на это, Вашингтон продолжит вводить новые ограничения. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.



Трамп вновь возложил ответственность за события на Украине на своего преемника, экс-президента Джо Байдена, подчеркнув, что именно его политика привела к нынешнему кризису.

Тем не менее, признавшись в эффективности обхода санкций Москвой, Трамп всё же выразил намерение продолжать оказывать давление на Россию через новые санкционные ограничения.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге отметил, что российская экономика успешно функционирует, несмотря на западные санкции, что подтверждается текущими экономическими показателями.

Анастасия Чинкова

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