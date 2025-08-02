Трамп: Россия хорошо умеет обходить санкции, но США всё равно их введут

02 августа 2025, 18:57

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хорошо умеет обходить санкции, но, несмотря на это, Вашингтон продолжит вводить новые ограничения. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.