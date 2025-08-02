Трамп: Россия хорошо умеет обходить санкции, но США всё равно их введут
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хорошо умеет обходить санкции, но, несмотря на это, Вашингтон продолжит вводить новые ограничения. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.
Трамп вновь возложил ответственность за события на Украине на своего преемника, экс-президента Джо Байдена, подчеркнув, что именно его политика привела к нынешнему кризису.
Тем не менее, признавшись в эффективности обхода санкций Москвой, Трамп всё же выразил намерение продолжать оказывать давление на Россию через новые санкционные ограничения.
30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге отметил, что российская экономика успешно функционирует, несмотря на западные санкции, что подтверждается текущими экономическими показателями.
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