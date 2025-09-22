Достижения.рф

Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена Таре Рид

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бывшему советнику экс-президента США Джо Байдена Александре Таре Мак Кейб, более известной как Тара Рид. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.



В указе говорится о принятии в гражданство России Рид, родившейся 26 февраля 1964 года в США.

Решение приняли в соответствии с 89-й статьёй Конституцией России, которая даёт президенту право решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Тара Рид работала помощником Джо Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она публично обвинила политика в сексуальных домогательствах. Этот инцидент подтвердила судебная декларация 1996 года, где бывшая помощница политика описала его непристойное поведение в офисе.

Анастасия Чинкова

