Путин предупредил о праве России развернуть ракеты средней дальности

Фото: сайт Кремля
Россия может начать развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.
В 2019 году США сообщили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американское Минобороны не только нарастило их производство, но и разместило их в Западной Европе и начала проводить учения с применением этого вида оружия, пояснил президент.
По словам Владимира Путина действия России будут аналогичны и она оставляет за собой право развертывать ракеты средней и меньшей дальности в ответ наращивание данного вида вооружения со стороны США.
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Олег Дикий