Путин заявил, что СВО не закончится до начала мирных переговоров с Киевом

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Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС, сообщает РИА Новости.
Президент пояснил, что в случае остановки продвижения ВС России ВСУ легко могут воспользоваться «передышкой». Это время они потратят на перегруппировку сил, скопление вооружения, а также проведут насильственную и незаконную мобилизацию, пояснил лидер России.
Владимир Путин добавил, что мирный договор неизбежен для Украины и обязательно должен соответствовать интересам России.
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Олег Дикий