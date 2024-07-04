Фото: сайт Кремля
Западные союзники просили о прекращении огня в 2022 году, когда российские войска стояли у стен Киева. Это было не предложение, а именно настойчивая и убедительная просьба.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер напомнил, что тогда в ответ на прекращение огня украинская сторона должна была предпринять определённые действия и шаги, прежде всего в отношении Донбасса.
Однако, как подчеркнул Путин, российская сторона в очередной раз столкнулась с обманом со стороны Киева и его западных партнёров. Договорённости, достигнутые в Стамбуле, были выброшены на помойку, и так случалось неоднократно, констатировал глава государства.
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«Нас просили прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали... Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это», — напомнил российский президент.
Однако, как подчеркнул Путин, российская сторона в очередной раз столкнулась с обманом со стороны Киева и его западных партнёров. Договорённости, достигнутые в Стамбуле, были выброшены на помойку, и так случалось неоднократно, констатировал глава государства.
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Александр Бойцов