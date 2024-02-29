Путин: Россия готова диалогу с США по вопросам стратегической стабильности

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Россия готова диалогу с Содеянными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Путин подчеркнул, что США предпринимают откровенно враждебные действия, пытаясь нанести «стратегическое поражение» России на поле боя.
В качестве примера он привел обвинения в адрес РФ о размещении ядерного оружия в космосе. По мнению российского лидера, такие «вбросы» являются уловкой, с помощью которой Штаты пытаются втянуть Россию в переговоры на условиях, выгодные исключительно Америке.
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Алина Юрчак