СВО поддержало абсолютное большинство россиян — Путин

Фото: сайт Кремля
Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Он также добавил, что российский бизнес направил миллиарды рублей волонтерам и благотворительным фондам для поддержки бойцов. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Россия ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность.
Он объявил минуту молчания и добавил, что бойцы специальной военной операции знают, что с ними вся страна.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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Он объявил минуту молчания и добавил, что бойцы специальной военной операции знают, что с ними вся страна.
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Анастасия Хохлова