Владимир Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС

Заседание XVI саммита БРИКС в узком составе (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин выступил с предложением о формировании списка стран-партнеров БРИКС с последующей фиксацией в итоговой декларации саммита в Казани.
«В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации», — сказал Путин.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Ранее МИД Украины назвал «неправильным» решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в саммите БРИКС в Казани.
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Элина Позднякова