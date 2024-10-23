Захарова назвала истеричной реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС

Владимир Зеленский поручил кабмину разработать новый план продолжения конфликта на Украине, но без учета помощи от Запада, а с акцентом на действия самого Киева. Об этом пишет украинская служба BBC со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что в документе должны быть отражены внутренние решения страны.