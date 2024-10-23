Захарова назвала истеричной реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права диктовать волю ООН по поводу визита генсека организации Антониу Гутерреша на саммит БРИКС. Ее слова приводит «Радио Sputnik».
Дипломат задалась вопросом, с какой стати Киев утверждает, что Гутерреш не имеет права «куда-то там ездить, что-то говорить и так далее». По словам Захаровой, генсек ООН участвует и в других подобных мероприятиях, поэтому его приезд в Казань является поводом для истерики со стороны Украины.
Ранее МИД Украины назвал «неправильным» решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в саммите БРИКС в Казани.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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Ранее МИД Украины назвал «неправильным» решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в саммите БРИКС в Казани.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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Екатерина Коршунова