Путин предупредил: провокации против России оборачиваются последствиями
Президент России на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что провоцировать Москву — плохая идея, так как подобные действия никогда не заканчиваются хорошо для тех, кто их предпринимает.
Он подчеркнул, что Россия не пойдет на проявление слабости или нерешительности в ответ на внешнее давление.
Ранее глава государства высказался о причинах украинского конфликта, обвинив Запад в том, что Украина стала для него расходным материалом.
По его словам, если бы НАТО не расширяло своё влияние у границ России, а США не вмешивались в ситуацию, эскалации можно было бы избежать.
Он также отметил, что Россия и другие страны региона имеют полное право на обеспечение собственной безопасности.
Читайте также: