Путин предупредил: провокации против России оборачиваются последствиями

02 октября 2025, 19:20

Путин заявил, что Россия не станет проявлять слабость в ответ на давление

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Президент России на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что провоцировать Москву — плохая идея, так как подобные действия никогда не заканчиваются хорошо для тех, кто их предпринимает.