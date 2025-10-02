Путин назвал условие, при котором Украина избежала бы конфликта

02 октября 2025, 19:07

Путин связал возможность избежать конфликта на Украине с именем Трампа

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного клуба «Валдай». В ходе выступления он прокомментировал одно из распространенных мнений о ситуации вокруг Украины.





Путин согласился с точкой зрения, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Дональд Трамп остался президентом США после своего первого срока.

«Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у наших администраций», — высказался российский лидер.