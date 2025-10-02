Путин назвал условие, при котором Украина избежала бы конфликта
Путин связал возможность избежать конфликта на Украине с именем Трампа
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного клуба «Валдай». В ходе выступления он прокомментировал одно из распространенных мнений о ситуации вокруг Украины.
Путин согласился с точкой зрения, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Дональд Трамп остался президентом США после своего первого срока.
«Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у наших администраций», — высказался российский лидер.Ранее это предположение уже звучало в экспертном сообществе, и теперь Владимир Путин его публично поддержал.
Напомним, что накануне Владимир Путин заявил, что в условиях быстро меняющегося мира нужно быть готовыми ко всему.