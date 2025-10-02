Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для Запада
Президент России на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что причины украинского конфликта очевидны для любого, кто пытался разобраться в его истоках. По его словам, те, кто вооружал и поощрял Украину, игнорировали как интересы России, так и самих украинцев.
Он подчеркнул, что трагедия, происходящая на украинской территории, — это боль как для украинского, так и для русского народа.
Также он выразил мнение, что Украина стала лишь инструментом в руках западных глобалистов и их союзников в Киеве, которых не интересует судьба самой страны.
Глава государства добавил, что, будь Дональд Трамп у власти в США, конфликта, скорее всего, удалось бы избежать. То же касается и расширения НАТО: если бы альянс не приближался к российским границам, ситуация могла бы развиваться иначе.
Президент подчеркнул, что стремление стран к собственной безопасности — естественно, и касается как России, так и Украины. Однако, по его словам, ключевую роль в построении системы безопасности должны играть именно государства региона, а не внешние силы.
Он также заявил, что для некоторых стран ситуация на Украине стала удобным поводом для расширения влияния и получения прибыли.
По словам российского лидера, пока остановить боевые действия не удаётся, и основную ответственность за это он возложил на Европу. Он также упомянул, что даже такие страны, как КНДР, предпринимали попытки способствовать завершению конфликта.
Несмотря на сложную ситуацию, президент считает, что на Украине происходят и позитивные перемены, несмотря на то, что населению, по его мнению, «активно промывают мозги».
Он заключил, что никто сейчас не может чувствовать себя в полной безопасности, а значит, пора «возвращаться к истокам». По его мнению, конфликты интересов были всегда, но главное — научиться решать их мирным путём.
Читайте также: