Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для Запада

02 октября 2025, 19:13

Путин объяснил причины конфликта на Украине и обвинил Запад в эскалации

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Президент России на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что причины украинского конфликта очевидны для любого, кто пытался разобраться в его истоках. По его словам, те, кто вооружал и поощрял Украину, игнорировали как интересы России, так и самих украинцев.