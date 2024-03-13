Путин связал острую реакцию Макрона в адрес России с событиями в Африке

Фото: сайт Кремля
Острая и недружелюбная реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с событиями, происходящими в Африке в последние годы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.
Во время интервью российского лидера Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости журналист спросил, не может ли быть причиной агрессивных антироссийских выпадов французского лидера то, что Россия на Чёрном континенте серьёзно «наступила на хвост» Франции. Ведь Франция в последние годы оказалась практически выдавлена из Африки, а на смену ей пришла Россия.
Ранее Путин не раз отмечал, что Россия «не лезла» в Африку и вовсе не стремилась «выдавливать» оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели взаимодействовать с РФ, оценив перспективы и выгоды такого сотрудничества.
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«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с Макроном поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал российский президент.
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Александр Бойцов