Инициативная группа: С Владимиром Путиным Россия идёт к стабильности

Фото: Сайт Кремля
После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
«Мне кажется, что весь мир понимает, что Владимир Путин – это Россия, а Россия – это наш Владимир Путин. Мы помним “романтику” лихих 90-х. И я помню, когда было страшно, когда были провалы в нашей оборонной способности, и вижу, какая стала Россия сейчас. Те, кто с нами остались – это истинные патриоты, это люди, которые понимают этот вектор развития. Потому что Россия уже не та, которой она была 20-30 лет назад. Это великая Россия, которая идёт к кульминации своего развития – к стабильности», — заметила Анна Суница.Читайте также:
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Екатерина Клепко