Путин: при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы безопасности и природоохранные требования, а также используются только передовые решения в области инженерии и технологий. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Россия и Венгрия подписали документы о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции «Пакш» в конце 2014 года. Также в конце 2024 - начале 2025 года ожидается начало строительства еще одной АЭС – «Пакш-2».
Ранее Владимир Путин сообщал, что венгерский премьер Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине.
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