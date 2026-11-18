18 ноября 2026, 20:05

Екатерина Гусева назвала роман с Дмитрием Дибровым главным событием года

Екатерина Гусева (Фото: кадр видео Rutube-канала «Осторожно, Собчак»)

Возлюбленная Дмитрия Диброва Екатерина Гусева на 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортёр» рассказала, что не ревнует телеведущего к другим девушкам.





В беседе с «Газетой.Ru» Екатерина сообщила, что готова мириться с постельными сценами, если Дмитрий начнёт в них сниматься.

«Если он, как Брэд Питт, станет знаменитым актёром, то что поделать. Придётся мириться, буду наблюдать его в кино. Я ревную, но только к другим проектам. Дмитрий — моё главное событие года. И наше детище — проект, который мы придумали», — поделилась Гусева.