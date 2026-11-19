Петербуржец попал в больницу после конфликта с хозяином агрессивной овчарки
Житель Петербурга попал в больницу после конфликта с хозяином овчарки. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на супругу пострадавшего Юлию.
Семья из четырёх человек, включая двоих детей, выходила из машины вместе с небольшой собакой на поводке. В этот момент к ним подбежала овчарка и набросилась на питомца. Мужчина быстро оттолкнул пса и удерживал его, пока не подошёл владелец.
Хозяин овчарки не извинился и заявил, что его собака «просто играет». Когда дочь пары попыталась снять происходящее на камеру, мужчина проявил агрессию. После случившегося супруг Юлии сильно перенервничал, и родным пришлось вызвать скорую. Мужчину госпитализировали, сейчас он в отделении кардиологии.
По словам Юлии, овчарка нападает на других собак не впервые. В мае пёс её соседки получил травму глаза в драке с этим животным.
Читайте также: