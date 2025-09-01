Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Тяньцзинь.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян».
Глава государства прибыл на форум на автомобиле Aurus. Официальная программа саммита начнется в понедельник, где запланировано заседание Совета глав государств. Ожидается, что в ходе саммита будут обсуждены ключевые вопросы сотрудничества в области безопасности, экономики и культурных обменов среди стран-участниц.
Саммит ШОС является важной площадкой для обсуждения актуальных международных вопросов, а также укрепления многосторонних связей между государствами-участниками.
