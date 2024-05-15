Сенатор Цеков раскрыл причины изменения позиции Чехии по Украине

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Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что президент Чехии Петр Павел изменил позицию по украинскому вопросу из-за успехов России в зоне СВО.
«Павел занимал позицию ястреба в отношении России, мечтал о победе Украины на поле боя, занимался поставкой снарядов, денег и пр. Он убедился, что это не даёт никаких результатов. Украина проигрывает на всех фронтах. Успехи России вынуждают таких политиков, которые стояли на крайне антироссийских, русоненавистнических позициях, делать подобные заявления», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.
Ранее президент Чехии Пётр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров.
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