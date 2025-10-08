Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Душанбе. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».
Отмечается, что российский лидер проведёт в стране три дня, с 8 по 10 октября.
В рабочую программу Путина в Душанбе войдут мероприятия в рамках госвизита, участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.
Также президент России проведёт переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, а также подпишут большое количество межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.
Кроме того, в рамках программы визита в Таджикистан состоится встреча Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Читайте также: