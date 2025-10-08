Поздравление Моди Путину поставило Стармера в неловкое положение
Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения незадолго до визита Кира Стармера в Индию. Это создало неловкую ситуацию для британского премьера, пишет агентство Bloomberg.
На пресс‑конференции Стармер уклонился от прямого ответа на вопрос о телефонном звонке Моди Путину и попытался пошутить, но шутка не зашла.
«Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения», — цитирует британского политика СМИ.Ранее сообщалось, что 7 октября, в день своего рождения, Путин провел совещание с членами Совбеза РФ после возвращения в Москву из Санкт‑Петербурга.