08 октября 2025, 13:38

Bloomberg: Поздравление Моди Путину поставило Стармера в неловкое положение

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения незадолго до визита Кира Стармера в Индию. Это создало неловкую ситуацию для британского премьера, пишет агентство Bloomberg.





На пресс‑конференции Стармер уклонился от прямого ответа на вопрос о телефонном звонке Моди Путину и попытался пошутить, но шутка не зашла.





«Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения», — цитирует британского политика СМИ.

