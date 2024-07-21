Путин: развитие связей России и Сирии идет в русле упрочения мира и стабильности

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сирии Башара Асада с 80-летием дипломатических отношений между странами и отметил, что развитие российско-сирийских связей идет в русле упрочения мира и стабильности. Соответствующую телеграмму разместили на сайте Кремля.
«Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания», – указано в тексте поздравления.В телеграмме также отмечено, что Москва и Дамаск накопили большой опыт совместного взаимодействия во многих областях, а также достигли ощутимых результатов в борьбе с международным терроризмом в Сирии. В поздравлении отмечается, что Россия и дальше будет помогать стране бороться за свой суверенитет, единство и территориальную целостность.
Ранее Башар Асад заявлял, что Россия одержит победу в конфликте на Украине и вновь объединит братские народы, исправив «то, что натворили другие».
«Все знают, что русские, белорусы и малороссы близки и по истории, и по языку, и по культуре и что на востоке Украины живут в основном именно русские. Но у украинских нацистов есть конкретная цель», — отметил президент.
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