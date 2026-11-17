Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Шэньчжэнь, где пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает ТАСС.
В аэропорту для российского лидера расстелили красную ковровую дорожку и выстроили почётный караул. На месте церемонии установили государственные флаги России и Китая.
В Шэньчжэне Путин будет работать 18 и 19 ноября. Программа пребывания у него насыщенная. Глава российского государства примет участие в мероприятиях саммита лидеров экономик форума АТЭС.
В частности, Владимир Владимирович выступит на Деловом форуме и пленарном заседании саммита, примет участие в сопутствующих протокольных мероприятиях. Кроме этого, президент России проведёт двусторонние российско-китайские переговоры со своим коллегой и другом, председателем КНР Си Цзиньпином.
Читайте также: