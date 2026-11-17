17 ноября 2026, 21:38

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Шэньчжэнь, где пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает ТАСС.