Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом
Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в Ашхабаде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Борт номер один совершил посадку в президентском терминале местного аэропорта, носящего неофициальное название «Малая птица».
Церемония встречи прошла с соблюдением торжественного протокола. У трапа самолёта выстроилась рота почётного караула в ярко‑зелёных шинелях, а вдоль пути следования президента расстелили светло‑бежевую ковровую дорожку, украшенную национальным туркменским орнаментом.
В рамках визита Путин примет участие в форуме, который приурочен к 30‑летию постоянного нейтралитета Туркменистана и другим важным датам.
